Ташкент, , 13:22 — REGNUM Горячую линию по консультированию жителей Узбекистана о новых правилах в проведении свадеб запустила национальная ассоциация организаторов мероприятий республики, сообщили в ассоциации.

Отмечается, что все желающие могут получить бесплатную консультацию о положении, которое вступило в силу с 1 января 2020 года. Кроме того, заявки на юридическую консультацию и экспертную поддержку принимаются по электронной почте.

Напомним, положение о проведении праздничных торжеств, в том числе свадеб, юбилеев и поминальных обрядов, было принято на совместном заседании верхней и нижней палаты парламента республики 14 сентября 2019 года.

В январе 2020 года власти Самарканда создали рабочие группы, которые проводят рейды и проверяют свадебные торжества на предмет соответствия новому положению.

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