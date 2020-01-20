Кизляр, Дагестан, , 13:25 — REGNUM Власти дагестанского города Кизляра, где за две недели с отравлением были госпитализированы почти 200 человек, решили временно закрыть два общеобразовательных учреждения. На три дня, с 21 по 23 января, приостановят свою работу школа № 7 и гимназия № 6, в которых обучаются почти 2,4 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе администрации города.

Накануне с инициативой закрыть две школы, находящиеся в очаге заражения, в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии в мэрии Кизляра выступила заместитель руководителя Роспотребнадзора Дагестана Лариса Пантина. Однако тогда это предложение отвергли и председатель правительства республики Артем Здунов, и глава города Александр Шувалов.

«Если закрыть школы, то дети будут предоставлены сами себе, особенно младшие классы. Во-вторых, еще накануне продезинфицирована вода и все емкости. Кроме того, в школах в краны вода не подается, воду дети носят с собой», — сказал в ходе обсуждения Шувалов. С чем связана смена позиции руководства города, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в период с 6 по 20 января с острой кишечной инфекцией в медучреждения Кизляра и Тарумовского района Дагестана были госпитализированы 197 человек, больше 100 из которых дети. Причиной массового отравления Роспотребнадзор называет загрязненную воду из крана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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