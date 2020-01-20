Москва, 20 января 2020, 13:17 — REGNUM Конкурс АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), ориентированный на поддержку российских производителей и платформ дистрибуции контента для молодежи в интернете, стартует 20 января, сообщает в понедельник пресс-служба ИРИ.
На конкурс, по информации пресс-службы, можно представить проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Тематическими направлениями первой волны станут: «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!». Прием заявок первой волны завершится 5 февраля. По предварительной информации, вторая волна конкурса начнется в апреле 2020 года.
Генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин сообщил, что задача конкурса — «внедрение и апробация системы анализа результативности проектов через различные инструменты, в том числе социологию».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наблюдательный совет конкурса возглавляет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета конкурса вошли режиссер Тимур Бекмамбетов, музыкант Сергей Шнуров, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, председатель правления «Газпром-медиа холдинга» Дмитрий Чернышенко, а также видеоблогер Амиран Сардаров.
Партнерами конкурса выступают Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром-медиа холдинг», Rambler Group и др.
Согласно сообщению пресс-службы ИРИ, конкурс проводится в рамках национального проекта «Культура». Распределителем средств выступает Росмолодежь.
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