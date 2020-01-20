Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Тёплая зима в Ростовской области, как и в России в целом, и другие природные аномалии не являются чем-то катастрофическим и необычным. Такое мнение высказал научный руководитель Южного научного центра Российской академии наук, действительный член РАН Геннадий Матишов.

«В расчётах недостаточно учитывать только поверхностные тёплые течения, такие как Гольфстрим или Куросио. К мировому океану надо подходить как к гидрокосмосу, как это делали в СССР. В океане вокруг Антарктиды и сейчас формируется глобальный поток холодных вод. Это означает, что никакого глобального потепления нет. Другим его признаком должно быть распреснение поверхности мирового океане. Этого тоже нет. Климат цикличен, глобальные потепления и похолодания повторяются. Это было доказано советскими климатологами, это подтверждают многолетние научные наблюдения. Это аксиома», — цитирует учёного портал dоnnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ранее температура воздуха в Ростовской области в январе 2020 года оказалась на шесть градусов выше климатической нормы. Как ожидается, тёплыми на Дону будут также февраль и март. Синоптики объясняют это явление затоком в Европейскую часть России разогретых воздушных масс с Атлантики.

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