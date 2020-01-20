Нальчик, , 13:06 — REGNUM В течение трех лет в Кабардино-Балкарии получат квартиры более 1000 человек, проживающие в настоящее время в 58 аварийных домах, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе главы республики.

Договоренность о переселении такого большого числа жильцов ветхих домов была достигнута во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина.

Как отметил Степашин, республика является одним из лидеров реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В свою очередь Константин Цицин сообщил, что в настоящее время у субъекта появилась возможность завершить переселение граждан из аварийного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года. На досрочное расселение ветхого жилья организация готова выделить 98% необходимых материальных ресурсов.

Стоит отметить, что в 2019 году новое жилье получили более 80 жителей Кабардино-Балкарии.