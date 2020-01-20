Алма-Ата, Казахстан, , 13:03 — REGNUM Сейсмологи Казахстана разрабатывают программу раннего предупреждения землетрясений. Об этом заявила заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии республики Алла Садыкова, сообщает 20 января агентство «Казинформ».

Эксперт пояснила, что речь идет не об оповещении населения или предсказания землетрясения, а об автоматизации системы обеспечения безопасности населения. В частности, система регистрирует первую (не разрушительную) волну землетрясения и подает сигнал на отключение инфраструктуры — газа, электроэнергии, воды и т.д.

Садыкова добавила, что в институте сейсмологии в течение 30 лет действует прогнозная комиссия, которая работает над прогнозом сильного землетрясения. Она добавила, что в сейсмически активной зоне, где расположена Алма-Ата, заканчивается период затишья и наступает период активизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года заместитель директора института сейсмологии Казахстана Даулет Сарсенбаев заявил, что японская компания Challenge подарила институту пять датчиков, которые установлены в Алма-Ате.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате протестируют сейсмодатчики для разработки системы оповещения