Москва, , 12:53 — REGNUM В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».

"В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с помощью такого оборудования жители России смогут самостоятельно подавать документы на загранпаспорта, что позволит ускорить процесс. Такие кабины будут работать в многофункциональных центрах.

Получить электронный паспорт в такой кабине гражданин РФ сможет за считанные минуты. При этом осуществлять самостоятельную печать и выдачу электронных документов кабины не будут.

Гражданин со специальным бланком паспорта верифицирует свою личность в кабине в присутствии сотрудника МФЦ, после чего активируется микросхема паспорта и документ становится действующим.