Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Свердловской области привлекли более двух тысяч специалистов для дежурств рядом с купелями в ходе крещенских купаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Среди привлеченных — полицейские, врачи, спасатели, а также члены профильных общественных организаций. В ходе дежурств было задействовано 600 единиц спецтехники.

Происшествий в ходе купаний удалось не допустить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области определили самые популярные места для крещенских купаний. В Екатеринбурге жители предпочитали озеро Шарташ и Верх-Исетский пруд, в Верхотурье — реки Актай и Туру. Также среди свердловчан пользовалось популярностью Белоярское водохранилище.

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