Омск, , 12:44 — REGNUM В Омске в выходные дни (18−19 января) вновь зафиксировали выбросы.

По данным областного минприроды, утром 18 января было зафиксировано два случая превышения по оксиду углерода (СО) в районе улицы 4-й Поселковой. По состоянию на 07:20 концентрация оксида углерода составляла 1,5 ПДК, в 10:00 — 1,3 ПДК.

В ночь с 19 на 20 января на улице Магистральной в районе дома №67 зафиксировали превышение по сероуглероду (1,5 ПДК) и этилбензолу (1,75 ПДК). Утром 20 января было зафиксировано превышение по оксиду азота (1,17 ПДК) в районе улицы 10 лет Октября, передаёт «Омск-информ» со ссылкой на региональное минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, омичи массово жаловались на состояние атмосферного воздуха во время новогодних каникул.

Читайте также: «Как в газовой камере»: омичи вновь задыхаются из-за выбросов

Также по теме: «Лишили воздуха»: СК просят найти источник выбросов в Омске

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, чем дышали омичи в новогодние каникулы