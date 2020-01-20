Красногорск, , 12:53 — REGNUM В Мособлдуме 22 января пройдут общественные слушания по вопросу запрета продажи снюса несовершеннолетним. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В общественных обсуждениях примут участие представители профильных министерств области, Роспотребнадзора, уполномоченные по правам человека и ребёнка и других ведомств. По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, планируется рассмотреть для законопроекта: изменения в КоАП Московской области и проект закона «Об установлении на территории Московской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним изделий, предназначенных для потребления никотина…».

«Рынок никотиновой продукции стремительно растёт, и, соответственно, увеличивается объём потребления некурительной и бестабачной продукции среди подростков», — отметил Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что содержание никотина в такого вида продукции может в десятки раз превышать содержание вредных веществ в табачных изделиях.

«Законодатели и контрольные органы ищут способы ограничить распространение и продажу подобных веществ. Прежде всего, сейчас ведётся борьба с торговлей так называемыми снюсом. Из-за его постоянно меняющегося состава это вещество сложно определить как наркотическое. И, как следствие, мы не можем ввести уголовную ответственность за его распространение и торговлю», — заявил Брынцалов.

Согласно региональному законопроекту, устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Также вводится ответственность за вовлечение подростков в процесс исповьзования такой продукции.