Брянск, , 12:42 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела выявлены новые эпизоды получения взяток преподавателем университета путей сообщения в Брянске, сообщили 20 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Минимум ещё двое студентов заплатили педагогу за успешную сдачу госэкзаменов.

Следователи установили, что в мае и июне 2019 года преподаватель Брянского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» получила от двух студентов 15 тысяч и 25 тысяч рублей. В правоохранительных органах не исключают, что могут выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности педагога.

Уголовное дело в отношении преподавателя было возбуждено в октябре 2019 года. Тогда следствие располагало одним фактом взятки.