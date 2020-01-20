Ашхабад, , 12:34 — REGNUM Международный аэропорт Ашхабада имеет самую большую трехмерную кровлю, изготовленную из алюминия, сообщает «Академия мировых рекордов» (World Record Academy).

Международная организация ранее уже присудила аэропорту рекорд, как самому большому зданию в виде птицы. Объект также выполнен в виде сокола с самым широким размахом крыльев.

Напомним, международный аэропорт Ашхабада был построен в 2016 году. Ранее он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за самое крупное изображение гёлей — традиционного орнамента туркменского ковра. Сертификат был вручен на церемонии открытия аэропорта.

Отметим, комплекс аэропорта Ашхабада размещен на площади 1200 га и включает в себя 100 сооружений. Пропускная способность терминала составляет 1600 человек в час.

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