Грозный, , 12:31 — REGNUM Дочь известного боксера Мохаммеда Али выразила благодарность руководству Чечни и чеченскому народу за решение увековечить имя ее отца. В своем видеообращении она сообщила, что хотела бы посетить Чечню вместе с семьей.

«Нам рассказали, что в городе Грозном в честь и память о моем дорогом отце был открыт бульвар имени Мухаммеда Али. Я искренне благодарю Рамзана Кадырова и чеченской народ за то, что удостоили такой чести моего отца. Это огромная честь для нас», — цитирует Рашиду Али ИА «Грозный-Информ».

Напомним, легендарный американский боксер Мохаммед Али умер в 2016 году. Известно, что он принял мусульманство и сменил имя (при рождении он был назван Кассиуc Марселлус Клэй. Рамзан Кадыров в день его смерти сказал, что он всегда хотел, чтобы боксер побывал в Чечне. Чеченский лидер также пообещал, что в честь Мохаммеда Али будут названы одна из улиц в столице Чечни и зал бокса.

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