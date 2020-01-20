Москва, , 12:34 — REGNUM Российским гражданам рекомендовано соблюдать осторожность при посещении Таиланда. На севере страны и в столице Бангкоке сильно загрязнён воздух, говорится в опубликованном 20 января сообщении Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Из-за смога стоит сократить пребывание на улице. Особенно опасны такие условия для людей в сердечными и респираторными заболеваниями.

В период с декабря по апрель в Бангкоке и соседних провинциях загрязнение воздуха достигает пика. Выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере из-за отсутствия ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД предупредил граждан РФ о забастовках в итальянских аэропортах. Они запланированы профсоюзами до 25 января.

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