Томск, , 12:28 — REGNUM По факту обнаружения в подъезде жилого дома в Томске новорожденной девочки возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в следственном управлении СКР по Томской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

По предварительным данным, вечером 18 января в подъезде многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Томска нашли новорожденную девочку. Жильцы дома вызвали полицию и скорую помощь. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья новорожденной нет.

Расследованием этого уголовного дела будут заниматься опытные следователи:

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления».

Место происшествия осмотрели. Назначена судебная медицинская экспертиза. Устанавливается личность подозреваемой, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, канал «Область здоровья» сегодня, 20 января, проинформировал о том, что ребенок, родившийся в подъезде одного из домов Томска, находится в стабильном состоянии.

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