Рязань, , 12:28 — REGNUM В мошенничестве подозревают бывшего начальника Ряжского лесничества Рязанской области, сообщили 20 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчина получил взятку за якобы срубленные заключёнными деревья.

По данным следствия, летом 2015 года начальник государственного казённого учреждения Рязанской области «Ряжское лесничество» путём обмана получил от сотрудника тылового подразделения одной из рязанских исправительных колоний 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за укрытие информации о факте якобы незаконной рубки лесных насаждений осуждёнными этого исправительного учреждения.

Факт мошенничества выявлен сотрудниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Возбуждено уголовное дело.