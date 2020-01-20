Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Свердловской области определили пять самых популярных мест для крещенских купаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Жители области отдали предпочтение озеру Шарташ и Верх-Исетскому пруду в Екатеринбурге, Белоярскому водохранилищу, а также двум рекам в Верхотурье — Актай и Туре.

Всего в купели смогли окунуться более 58 тысяч свердловчан, отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в купаниях приняло участие более 50 тысяч человек. Купели были открыты по всей территории Свердловской области.

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