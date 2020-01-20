Москва, , 12:22 — REGNUM Регионам России планируется дополнительные средства из федерального бюджета для привлечения частных медицинских организаций к оказанию медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Об этом на совещании 20 января заявил и.о. главы Минтруда РФ Максим Топилин.

Он уточнил, что «в эксперименте участвуют только те регионы, которые включены в этом году в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами».

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«Выделяемые на эксперимент средства, а это 1,9 млрд рублей в текущем году, являются дополнительными к тем объёмам, которые предусмотрены на развитие системы долговременного ухода в рамках национального проекта «Демография», — пояснил Топилин.

По его словам, речь идёт о выполнении назначенных врачом медицинской организации первичных манипуляций, связанных с исследованиями, наблюдении за состоянием здоровья, содействии в получении лекарственных препаратов.

Топилин добавил, что провести все процедуры по отбору частных медицинских организаций регионы РФ должны до 1 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году участвуют 18 регионов: Алтайский, Камчатский, Ставропольский края, республики Татарстан, Мордовия, Бурятия, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Воронежская, Тульская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская области, Москва.

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