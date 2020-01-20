Белореченск, Краснодарский край, , 12:17 — REGNUM На скандальном полигоне ТКО в Белореченском районе Краснодарского края при проверке были выявлены нарушения технологии захоронения и сортировки мусора, на данный момент они устранены. Об этом 20 января заявили в пресс-службе администрации края.

Проверка проводилась в январе специалистами министерства ТЭК и ЖКХ в связи с массовыми жалобами жителей на работу полигона — в частности, на неприятный запах. В ходе проверки выяснилось, что мусор на полигоне складировали с нарушением технологии — отходы пересыпались грунтом несвоевременно, а результатом стало гниение и неприятный запах, кроме того, не соблюдались и технологии сортировки мусора.

«На данный момент эти проблемы устранены, там, где не было грунта, он появился, завезено несколько десятков тысяч кубических метров грунта. Изменен подход к дальнейшей работе полигона, то есть, если ранее отходы пересыпались периодами, один раз в несколько дней, то сейчас это происходит ежесуточно в полном объеме», — прокомментировал отметил министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко.

В настоящее время, по утверждению министра, слой грунта составляет 30 сантиметров, а повышенное содержание глины не пропускает запах и воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белореченском районе реализуется проект по строительству межмуниципального экологического отходоперерабатывающого комплекса общей площадью 20,95 га с тремя рабочими площадками для приемки мусора и мусоросортировочного комплекса, отходы планируют сводить из Белореченского, Туапсинского, Апшеронского районов, а также городов Горячий Ключ и Сочи. На данный момент введена в эксплуатацию первая очередь полигона на 6 га. Между тем, жители Белореченского района в последние месяцы массово жаловались на невыносимый запах со стороны полигона.

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