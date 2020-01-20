Кизляр, Дагестан, , 12:17 — REGNUM Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией (ОКИ) в дагестанском городе Кизляре в период с 6 по 20 января выросло до 193, из них 103 ребенка. Еще четыре человека находятся в больницах Тарумовского района республики, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе администрации города.

Напомним, по факту массового отравления жителей Кизляра ранее было возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры Дагестана и регионального управления Роспотребнадзора, причиной вспышки ОКИ стала загрязненная питьевая вода.

По словам вице-мэра Кизляра Сергея Гончарова, в городе продолжается гиперхлорирование воды. Рабочие завершили прокладку новой водопроводной линии, где предположительно был зафиксирован очаг инфекции. Воду в эти дома пока продолжают подвозить специальным транспортом.

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