Санкт-Петербург, 20 января 2020, 12:11 — REGNUM Идея продажи «красивых» автомобильных номеров разумна — сейчас эти деньги остаются на черном рынке, а они должны попадать в бюджет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 января, член совета петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, комментируя инициативу правительства.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в подготовленном Министерством экономики постановлении правительства предлагается с января 2021 года предусмотреть «порядок предварительного резервирования» госномеров, которые будут продаваться за повышенную госпошлину или на аукционе. Половина доходов останется властям регионов.

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«Я поддерживаю это предложение. Раньше продажа «красивых» номеров давала дополнительный доход некоторым инспекторам ГИБДД, потом эти доходы стали уходить мутным коммерсантам на черный рынок — номера продаются «в комплекте» с дешевыми автомобилями.
Если люди готовы платить за то, чтобы у них был «красивый» номер, значит, нужно предусмотреть такой порядок, чтобы эти средства оставались в бюджете.
Нужно только дать возможность «подвешивать» себе эти номера и без обладания автомобилем. Тогда такой порядок будет эффективным«, — отметил Александр Холодов.