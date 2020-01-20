Санкт-Петербург, 20 января 2020, 12:11 — REGNUM Идея продажи «красивых» автомобильных номеров разумна — сейчас эти деньги остаются на черном рынке, а они должны попадать в бюджет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 20 января, член совета петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, комментируя инициативу правительства.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в подготовленном Министерством экономики постановлении правительства предлагается с января 2021 года предусмотреть «порядок предварительного резервирования» госномеров, которые будут продаваться за повышенную госпошлину или на аукционе. Половина доходов останется властям регионов.
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