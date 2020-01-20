Пекин, , 12:06 — REGNUM Китайские власти поддерживают активные контакты с другими странами на фоне распространения пневмонии нового типа. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан 20 января на регулярном брифинге.

Он отметил, что к настоящему моменту о выявлении коронавируса сообщили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи. С этим странами Китай поддерживает тесные контакты, взаимодействует для совместной борьбы с эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском городе Ухане новым коронавирусом заразились 198 человек, зафиксировано три смертельных случая. Инфицированные также выявлены в Пекине и Шэньчжэне.

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