Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Более 100 свердловчанок, проживающих на севере области, отказались от ранее запланированных абортов после консультаций с медиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В ведомстве отметили, что провели в северных муниципалитетах 1 тысячу 115 консультаций для женщин, которые намеревались прервать беременность. После диалога более 100 женщин решили отказаться от абортов.

Консультации получают около 65% женщин, планирующих сделать аборт, отметили в минздраве региона. По мнению заведующей женской консультации Краснотурьинска Нины Иовлевой, тенденция показывает, что женщины стали более ответственно подходить относиться к планированию семьи и своему здоровью.

Врачи напоминают, что каждая десятая женщина, решившаяся на единичный аборт, далее становится бесплодной, а угроза выкидыша при последующей беременности составляет 26% и резко усиливается в случае последующих абортов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Свердловской области уменьшилось число абортов. Количество прерываний беременности снизилось по отношению к количеству родов на 4%.

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