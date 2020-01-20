Кондрово, Калужская область, , 14:46 — REGNUM В Калужской области правоохранителями проведена проверка по факту размещения в интернете графических материалов с экстремистским содержанием. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен пользователь данной интернет-страницы. Им оказался 21-летний житель Кондрова. Об этом 20 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Исследованием установлено, что в размещенных в интернете материалах присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности фашистских организаций, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны.

Молодой человек после учебы в техническом колледже и до настоящего времени проходит военную службу по контракту. В отношении подозреваемого территориальным подразделением СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Реабилитация нацизма». По данной статье ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

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