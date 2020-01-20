Нур-Султан, , 11:59 — REGNUM Почти во всех регионах Казахстана в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, сообщили 20 января в республиканском государственном предприятии (РГП) «Казгидромет».

Аномально высокая температура воздуха в Казахстане будет удержана 21−23 января за счет атлантических воздушных масс, продолжающих поступать в республику. Дневная температура воздуха составит от 0 до 8 градусов по Цельсию.

Вместе с тем смещение атмосферного фронта вызовет сильный ветер, снегопады, метели и туман, а в ночное и утреннее время — гололед.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 января в Казахстане было закрыто 36 участков автомобильных дорог из-за сильного ветра и метели. Движение было закрыто для всех видов транспорта.

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