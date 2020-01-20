Воронеж, , 11:51 — REGNUM Александр Юшков возглавил управление Росздравнадзора по Воронежской области. 20 января новый руководитель федерального ведомства был представлен губернатору Александру Гусеву, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 20 января.

«Отрасль здравоохранения сложная, постоянно развивающаяся. Уверен, что ваш большой опыт работы в медицине будет востребован. Немаловажна роль вашей службы в реализации национального проекта «Здравоохранение». И здесь мы будем много взаимодействовать», — отметил на встрече губернатор, подчеркнув, что между облправительством и ведомством традиционно сложились благоприятные рабочие отношения.

На встрече, в частности, обсуждались вопросы перехода региона на новую систему закупки лекарств, строительства, капремонта и реконструкции ФАПов, районных больниц и поликлиник, оснащение их медицинским оборудованием.

Отметим, Александр Юшков назначен на должность начальника управления Росздравнадзора по Воронежской области с 15 января 2020 года.