Воронеж, 20 января 2020, 11:51 — REGNUM Александр Юшков возглавил управление Росздравнадзора по Воронежской области. 20 января новый руководитель федерального ведомства был представлен губернатору Александру Гусеву, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 20 января.
На встрече, в частности, обсуждались вопросы перехода региона на новую систему закупки лекарств, строительства, капремонта и реконструкции ФАПов, районных больниц и поликлиник, оснащение их медицинским оборудованием.
Отметим, Александр Юшков назначен на должность начальника управления Росздравнадзора по Воронежской области с 15 января 2020 года.