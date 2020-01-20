Оренбург, , 11:43 — REGNUM В Оренбургскую область осенью 2020 году планируют привезти партия лошадей Пржевальского из США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Транспортировка животных ожидается в октябре. По словам директора ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафили Бакировой, все лошади, которых планируется отправить в Россию, перевезены из зоопарков США в Миннесотский зоопарк и проходят адаптацию. Планируемый завоз животных из-за границы в Оренбуржье будет сложнее предыдущих. Вместо прямого рейса организуют два чартерных рейса: сначала через Атлантику до Москвы, а после прохождения таможни — на чартерном рейсе до Оренбурга.

Напомним, единственный в России Центр реитродукции лошади Пржевальского расположен в Оренбургской области на базе ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Восстановление популяции лошади Пржевальского — одна из приоритетных задач федерального проекта. В настоящее время на особо охраняемой природной территории находится 50 особей лошади Пржевальского. Планируется, что к 2030 году их популяция достигнет 100−150 животных.