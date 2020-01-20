Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM Свердловчанки с северных муниципалитетов Свердловской области стали реже прибегать к абортам в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава региона.

По данным ведомства, число абортов по отношению к числу родов уменьшилось на 4%. Кроме того, в структуре абортов выросла доля медикаметозных прерываний беременности — они наименее опасны для здоровья женщины и осуществляются на ранних сроках.

«Тенденция к улучшению этих показателей наблюдается на территории уже более пяти лет», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский гинеколог Олег Б. покаялся за совершённые в ходе своей медицинской деятельности аборты после соответствующих требований движения «Царский крест». Позже врач признался, что продолжает прерывать беременность у женщин в экстренных случаях.

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