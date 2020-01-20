Хараре, , 11:51 — REGNUM 45 миллионов человек на юге Африки сталкиваются с угрозой голода из-за засухи, наводнений и тяжелой экономической ситуации в регионе. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление регионального главы Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных наций (ВПП).

«Угроза голода достигла невиданного ранее уровня, и существуют опасения, что ситуация продолжит ухудшаться», — предупредила глава ВПП по Южной Африке Лола Кастро.

По ее словам, в течение последних пяти лет юг Африки пострадал от серьезной нехватки осадков, что было вызвано Эль-Ниньо, колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающим заметное влияние на климат. Продолжительные засухи стали причиной уничтожения урожаев в 16 странах региона, многие из которых входят в число наиболее бедных стран мира.

Кастро добавила, что помимо засухи климатические изменения провоцируют появление разрушительных тайфунов и ураганов.

Так, в 2019 году циклон «Идай» вызвал серьезные наводнения в Мозамбике, Зимбабве и Малави, в ходе которых погибли сотни человек, а миллионы жителей региона остались без жилья и средств к существованию.