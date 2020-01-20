Токио, , 11:37 — REGNUM Контент в версиях игры Monster Hunter World: Iceborne на PC и PS4 «синхронизируется» в апреле 2020 года. Об этом 19 января сообщили разработчики из Capcom на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/monsterhunter/status/1218767565859803136

Начиная с апреля, контент для версий на PC и PS4 будет выходить одновременно. Разработчики также анонсировали несколько новых внутриигровых ивентов.

Напомним, раньше все дополнения и патчи для Monster Hunter World: Iceborne сначала выходили на PS4. Пользователям PC они становились доступны только спустя несколько месяцев.

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