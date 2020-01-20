Москва, , 11:37 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (68%) чувствуют себя свободными людьми в нашем обществе. Таковы данные опроса «Левада-центра».

Читайте также: Более 70% жителей России чувствуют себя свободными: опрос

Менее трети опрошенных (31%) придерживаются противоположной точки зрения. Затруднились ответить 2%.

Согласны с мнением о том, что в России есть политические заключенные, осужденные за свои политические взгляды, 63% респондентов. По мнению 22%, таких нет. 15% не смогли ответить.

Опрос проведен 12 — 18 декабря 2019 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, за 25 лет материальное благополучие жителей России заметно улучшилось. Число тех, кто доволен своей одеждой и питанием, увеличилось в разы: с 23% до 69% и с 31% до 79% соответственно.

Читайте также: Опрос ВЦИОМ: Граждане РФ по-прежнему счастливы