Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Фармацевтическая компания Gilead из США, поставляющая в Грузию лекарства для лечения гепатита С, выпустила заявление, в котором назвала допустимым то, что часть лекарств были списаны из-за окончания срока годности. Текст документа 20 января опубликовало министерство здравоохранения Грузии.

«Мы знаем, что небольшая доза лекарств, переданных «Gilead» в Грузию, что составляет 5% от пожертвованного нами лекарства, истекла. В этом нет ничего необычного», — говорится в заявлении.

В обращении компании указывается на то, что подобное является нормальным, так как препараты поставлялись с запасом. Также в «Gilead» сообщили, что срок годности части лекарств вышел из-за того, что в Грузии перешли на новые, более эффективные медикаменты. Грузия в заявлении была отмечена, как страна, находящаяся в авангарде по борьбе с гепатитом С.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии вызвало общественный резонанс сообщение Службы государственного аудита о том, что в 2018 году минздрав списал более 2 тысяч доз лекарства от гепатита С. Ведомство обвинили в неэффективной работе с лекарствами, которые американская компания присылает бесплатно.

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