Москва, , 11:32 — REGNUM В Москве открыт второй участок южного дублёра Кутузовского проспекта. Движение транспорта на магистрали 20 января запустил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, строительство трассы стало одной из крупнейших строек в столице. В рамках работ приходилось вести перекладку инженерных коммуникаций, а также предусматривать другие аспекты.

«Очень сложный объект — большое количество путепроводов, эстакад, мостов, перекладки инженерных коммуникаций. Но для Москвы он очень важен — разгружает Кутузовский проспект, Мичуринский проспект. Первый этап закончили в прошлом году — от МКАДа до Аминьевского шоссе и сделали связку на Мосфильмовскую. Сегодня запускаем второй этап — от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Надеюсь, что до конца года закончим проект в целом — до третьего транспортного кольца. Так что от МКАД до ТТК будет новая вылетая магистраль в Москве», — заявил Собянин.

Мэр столицы также отметил, что новый проспект назовут именем героя войны 1812 года генерала Ивана Дорохова. За соответствующее название проголосовало большинство участников опроса на портале «Активный гражданин». Планируется, что официальное решение о присвоении соответствующего названия новой магистрали будет принято 21 января на заседании президиума правительства Москвы.

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