Томск, , 11:28 — REGNUM В Томске семья Юрьевых отметила «благодатную» свадьбу — 70 лет совместной жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в администрации региона.

Семья Юрьевых из Томска отметила 70 лет со дня свадьбы Tomsk.gov.ru

Торжественную церемонию для супругов Юрьевых — 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Николаевича и 94-летней труженица тыла Анны Степановны — провели сотрудники департамента ЗАГС Томской области.

В церемониальный зал Дворца бракосочетаний Томска пара вошла под звуки «Марша Мендельсона». Они снова обменялись кольцами и закружились в свадебном вальсе.

Будущие супруги познакомились в 1949 году в Асино Томской области. Свадьбу сыграли через год. Супруги воспитали двух дочерей, двух внучек, помогают воспитывать пятерых правнуков.

На фронт Николай Николаевич попал в июле 1942 года. Принимал участие в боевых действиях на Воронежском фронте, в Сталинградской битве и освобождении Белоруссии. Получил ранение. После войны работал на оперативных должностях в Томском управлении КГБ СССР. Анна Степановна всю жизнь занималась педагогической деятельностью.

Имена семьи Юрьевых занесены в Почётную книгу юбиляров Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ветерану войны из Хакасии исполнилось 95 лет.