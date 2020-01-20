Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону открыт первый в России факультет ветеринарии. Соответствующие дисциплины будущие специалисты будут изучать в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе 20 января.

Факультет «Биоинженерия и ветеринарная медицина» подготовит городских ветеринарных врачей — специалистов по болезням домашних животных. Читать лекции и проводить семинары для студентов будут в том числе ветврачи Москвы и Санкт-Петербурга.

«Наши выпускники научатся работать с несколькими видами животных, разбираться в различных заболеваниях. Также мы уделили внимание освоению навыков деонтологии — ветеринарные врачи должны понимать, как общаться с пациентом, как объяснить суть заболевания и стоимость услуг. Этого в сельском хозяйстве не бывает, это совершенно отдельная сфера ветеринарии», — отметил и. о. декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков.

Для образовательного процесса вуз приобретёт уникальное оборудование — искусственный желудочно-кишечный тракт, современный анализатор ДНК и химических веществ.