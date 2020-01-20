Посёлок Тюльган, Оренбургская область, , 11:25 — REGNUM В Тюльганском районе Оренбургской области суд обязал детский сад выплатить компенсацию морального вреда в пользу матери воспитанника, получившего в дошкольном образовательном учреждении серьезную травму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, трехлетний мальчик получил в детском саду закрытый перелом левой плечевой кости со смещением. Эксперты оценили травму как вред средней тяжести. Ребенок был травмирован вследствие недосмотра со стороны воспитателя и в результате нарушения правил техники безопасности.

Суд вынес решение о взыскании с детского сада 100 тыс. рублей. В законную силу постановление не вступило.