Токио, , 11:25 — REGNUM Во время соревновательного матча по игре Samurai Showdown персонажи геймеров замерли на несколько мгновений, «выказывая уважение друг другу». Как оказалось, это был просто сбой контроллеров, сообщило игровое издание Kotaku 19 января.

Во время матча между Guzman и SpaceDetectiveKH их персонажи сели друг напротив друга и некоторое время молча обменивались взглядами. Комментаторы соревнования решили, что так геймеры выказывают уважение друг другу.

Спустя несколько мгновений стало понятно, что «уважительная пауза» была всего лишь технической ошибкой, из-за которой персонажи геймеров не могли двигаться. Комментаторы матча отметили, что «теперь все будут считать их дураками».

Напомним, файтинг Samurai Showdown вышел в 2019 году. Игра доступна на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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