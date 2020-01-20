Ставрополь, , 11:27 — REGNUM Помещения административных учреждений Ставрополя, где сотрудники проводят прием граждан, оборудуют камерами видеонаблюдения. Это касается управляющих компаний, диспетчерских служб, ресурсоснабжающих организаций и структурных подразделений муниципалитета, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе администрации города.

В мэрии считают: сотрудник, знающий, что идет запись общения, будет более дисциплинированным. Кроме того, аудиовизуальные свидетельства, как ожидается, позволят объективно разрешать конфликтные ситуации.

«В Ставрополе уже есть немало положительных примеров, когда появление камер свело неприятные инциденты практически к нулю. Вопрос с установкой камер планируется решить в максимально короткие сроки», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае также планируют внедрить автоматизированную систему контроля реализации национальных проектов и достижения целевых показателей. Предполагается, что она позволит в онлайн-режиме осуществлять мониторинг результативности работы ответственных лиц.