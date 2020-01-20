Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции. Об этом 20 января заявил председатель правления мясного союза Казахстана Асылжан Мамытбеков, сообщает издание «Курсив».

Он назвал предложение министерства сельского хозяйства о запрете вывоза скота ретроградным подходом. Мамытбеков заявил, что животноводы республики могут экспортировать в 10 раз больше, чем в настоящее время.

Председатель мясного союза привел в пример Австралию, которая стремится нарастить экспорт живого скота в страны Азии и Ближнего Востока. «И никто не посыпает голову пеплом, не говорит, что становится сырьевым придатком этих стран», — считает Мамытбеков.

Напомним, 20 января в министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили, что разработали проект изменений в приказ министерства «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных». Проект документа предусматривает запрет на экспорт поголовья крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп.

В минсельхозе Казахстана считают, что данная мера позволит сохранить и увеличить поголовье скота, а также загрузить местные мясокомбинаты в ближайшие годы.