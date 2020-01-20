Киев, , 11:27 — REGNUM В Киеве число бездомных достигает 47 тыс. человек, сообщило 20 января издание Strana.ua.

По словам журналистов, за последние пять лет произошёл взрывной рост числа бездомных. Множество людей оказались на улице, начиная с зимы 2015−2016 года, когда на Украине произошло резкое падение уровня жизни. С тех пор число бездомных на улицах Киева выросло в десять раз, отметили в издании.

«На улицах нашего города живёт огромное количество бездомных. По нашим подсчётам их примерно 47 тыс. В городе нет такого мусорного бака, чтобы не «перебирался» дважды в день — утром и вечером», — рассказал журналистам автор Instagram-канала bezdomnie ua.

По его словам, большинство бездомных — это люди, не виноватые в своём положении — сироты, жертвы квартирных аферистов, одинокие пенсионеры и другие незащищённые слои населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информационно-аналитический центр медицинской статистики «Медстат» сообщил, что за пять лет в Киеве рождаемость упала почти на 19%.

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