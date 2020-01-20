Белгород, , 11:23 — REGNUM Свыше 250 тысяч человек приняли участие в диспансеризации в 2019 году в Белгородской области. Более 146 тысяч граждан из них — трудоспособного возраста. Профилактический медицинский осмотр прошли более 378 тысяч человек, сообщили 20 января в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения.

Диспансеризация призвана выявить на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития. В 2019 году у 11,4% от числа прошедших диспансеризацию впервые было выявлено 12 502 случая болезней системы кровообращения, 6 327 случаев заболеваний эндокринной системы, 693 случая злокачественных новообразований и 927 — сахарного диабета.

«В рамках федерального проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение» были внесены существенные изменения в порядок проведения осмотров: каждый гражданин в возрасте от 18 до 39 лет теперь может проходить профмедосмотры ежегодно, граждане старше 40 лет могут проходить каждый год диспансеризацию», — уточнила заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Ирина Николаева.

В 2020 году медики планируют охватить диспансеризацией более 276 тысяч жителей региона, а профилактическими медосмотрами порядка 180 тысяч человек.