Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области крещенские купания прошли без чрезвычайных происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 20 января.

«Всё прошло без происшествий», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области было оборудовано более 15 мест ля крещенских купаний, в Ростове-на-Дону — восемь купелей. В областном центре участие в купаниях приняли более 12 тыс. горожан. Чрезвычайных происшествий также не зафиксировано.

В настоящее время режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону снят.

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