Мосул, Ирак, , 11:26 — REGNUM Благотворительный фонд Барзани выдал гуманитарную помощь 2 тыс. семьям в Мосуле, об этом 20 января сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, в текущем году данная акция стала уже второй по счету в Мосуле, ранее фонд распространил материальную помощь для 350 сирот.

«Сегодня 2 тыс. бедных семей получат гуманитарную помощь. Помощь оказывается в координации и сотрудничестве с властями Кувейта», — цитирует издание заявление представителей гуманитарной организации.

Напомним, город Мосул, ранее являвшийся крупнейшим оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, был фактически разрушен силами коалиции, возглавляемой США при освобождении от террористов.

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