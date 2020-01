Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Мужчина переделал геймпад Xbox Adaptive Controller, чтобы его дочь смогла поиграть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Nintendo Switch. Об этом 19 января сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/JerseyITGuy/status/1218920688125456384

Мужчина смог создать подходящий контроллер для своей дочери, используя Xbox Adaptive Controller и «запчасти с Ebay». Теперь девочка будет играть в Breath of the Wild при помощи двух больших стиков и нескольких программируемых кнопок.

Напомним, Xbox Adaptive Controller — это специальный геймпад от компании Microsoft для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его можно программировать по-разному, подстраиваясь под нужды конкретного игрока.

