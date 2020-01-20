Красногорск, , 11:14 — REGNUM В Подмосковье пройдут массовые проверки содержания территорий высших образовательных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Административно-технически инспекторы проверят прилегающие к вузам территории на соответствие правилам чистоты и благоустройства. Мероприятия приурочены к Дню студента.

Как заявил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов, при проверках обратят внимание на качество очистки дворов, тротуаров и дорожек от снега и наледи. Также ревизии подвергнут объекты наружного освещения, средства размещения информации, ограждения, ворота и элементы светового оформления.