Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве неизвестные сообщили о минировании все станций метро, а также всех сетевых магазинов «Магнит» и «Пятёрочка». Об этом сообщил Telegram-канал «Карточный домик» со ссылкой на данные экстренных служб.

«Все станции метро, все «Магниты» и «Пятерочки» в Москве проверяют из-за сообщений о «минировании», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в Москве 20 января эвакуировали из-за угроз несколько судов.

Официальной реакции властей по этим событиям пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца ноября в Москве проходит волна «минирований». Почти ежедневно неизвестные передают ложные сообщения о взрывных устройствах на различных объектах.