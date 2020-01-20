Пермь, , 11:12 — REGNUM В Перми госпитализированные постояльцы отеля «Карамель» проходят комплексное обследование и получают необходимое лечение, сообщил заведующий ожоговым центром города Андрей Бабиков.

Он отметил, что в больницу в ночь на 20 января поступили три человека: 33-летняя женщина (35% тела поражено ожогами), 35-летний и 28-летний мужчины, у которых поражено 25% и 15% тела соответственно. Состояние женщины оценивается как тяжелое, состояние мужчин — средней тяжести.

«В настоящее время больным проводится весь необходимый комплекс обследований и лечения, необходимый для данной категории больных», — сказал Андрей Бабиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления. Все погибшие находились в мини-отеле «Карамель», расположенном в подвале пятиэтажного жилого дома. Еще шесть человек получили травмы, из них трое доставлены в больницу. Еще трое от госпитализации отказались. Возбуждено уголовное дело. По данным информресурсов, в рамках его расследования задержан собственник гостиницы.

Известно, что прорыв произошел на теплоцентрали, которая до конца 2019 года являлась бесхозной. В декабре 2019 года департамент имущественных отношений Перми передал объект на обслуживание ООО «Пермская сетевая компания (входит в состав компании «Т Плюс»).