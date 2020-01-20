Рязань, , 11:10 — REGNUM 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов подключили энергетики к электрическим сетям в Рязанской области в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

Для подключения объектов энергетики выполнили комплекс мероприятий, в том числе были построены новые воздушные линии электропередачи. Первичная медицинская помощь станет доступнее для жителей Александро-Невского, Захаровского, Михайловского, Милославского, Кораблинского, Шацкого, Скопинского, Пителинского, Сараевского, Шиловского, Рязанского, Сасовского и Ряжского районов.

Общий объём присоединённой мощности составил 216 кВт.