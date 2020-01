Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Nintendo DS стала самой продаваемой консолью в США за последние 25 лет. Об этом 19 января на своей странице в Twitter сообщил игровой аналитик Мэт Пискателла.

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1218676826836324352

По полученной прибыли от продаж на первом месте находится Xbox. Однако по количеству проданных консолей лидирует Nintendo DS, на втором месте — PlayStation 2.

Напомним, портативная консоль Nintendo DS вышла в Японии и США в 2004 году. Она была тепло принята геймерами и критиками.

