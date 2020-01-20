Самарканд, Узбекистан, , 11:03 — REGNUM Самаркандский городской административный суд оштрафовал заказчика и рекламодателя, разместивших скрытую рекламу сайта наркотиков, к штрафу в размере 1,115 млн сумов ($121). Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Узбекистана.

Комиссия по защите прав потребителей при антимонопольном комитете выявила, что два баннера со скрытой рекламой сайта наркотиков были установлены в Ташкенте и в Самарканде.

Билборды были установлены ЧП Media lux по заказу ИП «Хамдамова Санжара Саматовича», который и предоставил эскиз рекламного изображения. Действия заказчика и рекламодателя квалифицированы как нарушение закона о рекламе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года после выявления скандального плаката со скрытой рекламой наркотиков в Ташкенте была создана межведомственная рабочая группа по выявлению незаконных рекламных конструкций.

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